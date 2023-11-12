ЄС засудив репресії режиму Лукашенка і закликав до негайного звільнення політв’язнів у Білорусі

Європейський Союз у Міжнародний день солідарності з Білоруссю вкотре засудив репресії режиму Александра Лукашенка і погіршення ситуації з правами людини в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповідній заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Міжнародний день солідарності з Білоруссю відзначається в пам'ять про 31-річного Рамана Бандаренка, який був жорстоко побитий силами безпеки режиму, що призвело до його трагічної смерті 12 листопада 2020 року. Його смерть так і не була розслідувана, а винні не були притягнуті до відповідальності.

В ЄС заявили, що після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року ситуація з правами людини в Білорусі продовжує різко погіршуватися. Режим здійснив понад 40 000 політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 000 політично вмотивованих кримінальних справ і утримує майже 1 500 політичних в'язнів.

"Європейський Союз підтримує зусилля білоруського демократичного руху і високо оцінює мужність і стійкість білоруського народу, який продовжує відстоювати демократію і свої фундаментальні права і свободи, незважаючи на жорсткі утиски", – йдеться у заяві.

"ЄС підтверджує свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", – заявив Боррель.

ЄС, як сказано в заяві, буде підтримувати білоруський народ доти, доки він стоятиме на шляху до незалежної, демократичної та процвітаючої країни, яка є частиною мирної Європи.

Нагадаємо, уряд Швеції призначив колишнього посла в Білорусі Крістіну Юханессон спецпредставницею з питань відносин із демократичною білоруською опозицією.

На початку цього року Сполучені Штати оголошували, що також планують призначити спеціального представника з питань Білорусі, який буде взаємодіяти з білоруською опозицією.

А в Брюсселі цього літа розпочала роботу консультативна група між Європейським Союзом та білоруськими демократичними силами й громадянським суспільством, покликана налагодити діалог між сторонами.