ЕС осудил репрессии режима Лукашенко и призвал к немедленному освобождению политзаключенных в Беларуси

Европейский Союз в Международный день солидарности с Беларусью в очередной раз осудил репрессии режима Александра Лукашенко и ухудшение ситуации с правами человека в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в соответствующем заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Международный день солидарности с Беларусью отмечается в память о 31-летнем Рамане Бандаренко, который был жестоко избит силами безопасности режима, что привело к его трагической смерти 12 ноября 2020 года. Его смерть так и не была расследована, а виновные не были привлечены к ответственности.

В ЕС заявили, что после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года ситуация с правами человека в Беларуси продолжает резко ухудшаться. Режим совершил более 40 000 политически мотивированных арестов, возбудил по меньшей мере 12 000 политически мотивированных уголовных дел и удерживает почти 1 500 политических заключенных.

"Европейский Союз поддерживает усилия белорусского демократического движения и высоко оценивает мужество и стойкость белорусского народа, который продолжает отстаивать демократию и свои фундаментальные права и свободы, несмотря на жесткие притеснения", – говорится в заявлении.

"ЕС подтверждает свое требование о немедленном и безусловном освобождении всех политических заключенных в Беларуси", – заявил Боррель.

ЕС, как сказано в заявлении, будет поддерживать белорусский народ до тех пор, пока он будет стоять на пути к независимой, демократической и процветающей стране, которая является частью мирной Европы.

Напомним, правительство Швеции назначило бывшего посла в Беларуси Кристину Юханессон спецпредставителем по вопросам отношений с демократической белорусской оппозицией.

В начале этого года Соединенные Штаты объявляли, что также планируют назначить специального представителя по вопросам Беларуси, который будет взаимодействовать с белорусской оппозицией.

А в Брюсселе этим летом начала работу консультативная группа между Европейским Союзом и белорусскими демократическими силами и гражданским обществом, призванная наладить диалог между сторонами.