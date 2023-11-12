Французька поліція запобігла крадіжці шампанського на 600 000 євро

Злодії у Франції викрали дві вантажівки з шампанським, перш ніж поліція знайшла вантаж вартістю 600 000 євро під час швидкісної погоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент стався в суботу поблизу Реймса, в самому серці регіону Шампань, де було заявлено про викрадення вантажівок.

Поліцейські змогли визначити місцезнаходження автомобілів, які були обладнані пристроями стеження, і влаштували погоню на автомагістралі А4 між Реймсом і Парижем.

Врешті-решт шампанське було знайдено, але злодіям вдалося втекти.

Вантажівки були викрадені у компанії з Реймса в період з вечора п'ятниці до ранку суботи, повідомляють французькі ЗМІ.

За даними газети Le Parisien, вантаж складався з пляшок Moët & Chandon, одного з найвідоміших брендів шампанського. Кожна партія оцінювалася в 300 000 євро.

Вантажівки відстежили на автомагістралі А4 поблизу Понто-Комбо, приблизно за 20 км від центру Парижа, рано вранці в суботу.

У переслідуванні брали участь дві поліцейські машини. Злодії намагалися від них відірватися, різко вивертаючи кермо.

Коли поліцейські змусили одну з вантажівок загальмувати, водій вистрибнув, і його підібрав седан, який слідував за колоною. Автомобіль поїхав геть.

Друга вантажівка виїхала на наступному з'їзді і пізніше була знайдена без водія. Наразі ведеться розслідування.

Пляшки з-під шампанського були знайдені цілими і неушкодженими.

Нагадаємо, наприкінці травня французька прикордонна поліція в північному портовому місті Гавр знищила майже 35 тисяч пляшок солодкого газованого напою, який мали збути під виглядом шампанського на французькому ринку.

у 2021 році Суд ЄС підтримав французьких виробників шампанського, які стверджували, що їх захист відповідно до законодавства ЄС виходить за межі заборони конкурентам-виробникам ігристих вин наносити слово "шампанське" на свої пляшки.