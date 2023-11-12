Французская полиция предотвратила кражу шампанского на 600 000 евро
Воры во Франции похитили два грузовика с шампанским, прежде чем полиция нашла груз стоимостью 600 000 евро во время скоростной погони.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Инцидент произошел в субботу вблизи Реймса, в самом сердце региона Шампань, где было заявлено о похищении грузовиков.
Полицейские смогли определить местонахождение автомобилей, которые были оборудованы устройствами слежения, и устроили погоню на автомагистрали А4 между Реймсом и Парижем.
В конце концов шампанское было найдено, но ворам удалось скрыться.
Грузовики были похищены у компании из Реймса в период с вечера пятницы до утра субботы, сообщают французские СМИ.
По данным газеты Le Parisien, груз состоял из бутылок Moët & Chandon, одного из самых известных брендов шампанского. Каждая партия оценивалась в 300 000 евро.
Грузовики отследили на автомагистрали А4 вблизи Понто-Комбо, примерно в 20 км от центра Парижа, рано утром в субботу.
В преследовании участвовали две полицейские машины. Воры пытались от них оторваться, резко выворачивая руль.
Когда полицейские заставили один из грузовиков затормозить, водитель выпрыгнул, и его подобрал седан, который следовал за колонной. Автомобиль уехал прочь.
Второй грузовик выехал на следующем съезде и позже был найден без водителя. В настоящее время ведется расследование.
Бутылки из-под шампанского были найдены целыми и невредимыми.
Напомним, в конце мая французская пограничная полиция в северном портовом городе Гавр уничтожила почти 35 тысяч бутылок сладкого газированного напитка, который должны были сбыть под видом шампанского на французском рынке.
В 2021 году Суд ЕС поддержал французских производителей шампанского, которые утверждали, что их защита в соответствии с законодательством ЕС выходит за пределы запрета конкурентам-производителям игристых вин наносить слово "шампанское" на свои бутылки.