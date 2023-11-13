Польща сформувала новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю в межах новоствореної дивізії збройних сил країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське Міноборони.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відкрив нову військову частину в селищі Чартаєво, де розташована бронетанкова бригада, та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

Міноборони Польщі

За його словами, створення танкового батальйону в Чартаєво спрямоване на зміцнення оборони в напрямку можливого нападу з боку Росії та Білорусі.

"Ми усвідомлюємо небезпеку, ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити Російську імперію, яка завжди була небезпечною для своїх сусідів", – зазначив Блащак.

За даними Міноборони, у Чартаєво вже функціонує контейнерне містечко з необхідною соціальною та побутовою інфраструктурою, яку планують розширити.

Спочатку в Чартаєво розмістять понад сотню солдатів, а після розширення інфраструктури – кілька сотень на постійній основі. На додаток до нещодавно придбаних корейських танків K2, там будуть розміщені міномети Rak та зенітні установки Poprad.

Раніше Польща отримала від Південної Кореї чергові два легкі бойові винищувачі FA-50, загальна кількість доставлених в країну літаків становить вже вісім.

Нагадаємо, у липні Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50. Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї всього 48 винищувачів FA-50.

Перед цим Польща отримала чергову партію корейських танків Black Panther.