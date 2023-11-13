Польша сформировала новый танковый батальон у границы с Беларусью

Польша развернула новый танковый батальон у границы с Беларусью в рамках вновь созданной дивизии вооруженных сил страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское Минобороны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак открыл новую воинскую часть в поселке Чартаево, где расположена бронетанковая бригада, и встретился с военнослужащими вновь созданной 1-й пехотной дивизии.

Минобороны Польши

По его словам, создание танкового батальона в Чартаево направлено на укрепление обороны в направлении возможного нападения со стороны России и Беларуси.

"Мы осознаем опасность, мы хорошо знаем, что кремлевские правители развязали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю, которая всегда была опасной для своих соседей", – отметил Блащак.

По данным Минобороны, в Чартаево уже функционирует контейнерный городок с необходимой социальной и бытовой инфраструктурой, которую планируют расширить.

Сначала в Чартаево разместят более сотни солдат, а после расширения инфраструктуры – несколько сотен на постоянной основе. В дополнение к недавно приобретенным корейским танкам K2, там будут размещены минометы Rak и зенитные установки Poprad.

Ранее Польша получила от Южной Кореи очередные два легких боевых истребителя FA-50, общее количество доставленных в страну самолетов составляет уже восемь.

Напомним, в июле Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50. Согласно контракту, Польша приобретет у Южной Кореи всего 48 истребителей FA-50.

Перед этим Польша получила очередную партию корейских танков Black Panther.