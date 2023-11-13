Глава МИД Румынии: Мы должны согласовать помощь Украине и подтвердить, что "не устали"

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску рассказала, что Евросоюз должен согласовать следующий пакет помощи для Украины и показать, что не устал от войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в общении с прессой перед встречей министров иностранных дел стран-членов.

"Я буду подчеркивать необходимость подготовить комплексный и серьезный пакет помощи для Украины, чтобы одобрить его на заседании Евросовета в декабре. Мы должны послать мощный политический сигнал о том, что нет пространства для колебаний, для усталости в нашей поддержке Украины", – подчеркнула Одобеску.

Она отметила, что речь идет в том числе о специальном пакете в рамках Европейского фонда мира.

Одобеску также высказалась за то, чтобы ЕС согласовал политическое решение об открытии переговоров о членстве с Украиной и Молдовой до конца года на основе рекомендаций Еврокомиссии.

Она добавила, что Румыния также будет выступать за одобрение 12-го пакета санкций против России.

Напомним, неофициально сообщалось, что ЕС начинает готовить "план Б" на случай, если Венгрия ветирует 50 млрд евро бюджетной поддержки для Украины.

В Еврокомиссии выразили уверенность, что ЕС при любых вариантах найдет решение.