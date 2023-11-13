Уряд Німеччини виправдовується за візит Ердогана на тлі критики

В уряді Німеччини пояснили необхідність візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на тлі критики, що лунає від депутатів Бундестагу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

У Бундестазі невдоволені майбутнім візитом Ердогана і навіть закликають відкликати запрошення.

Зокрема, депутатка Севім Дагделен заявила, що німецький уряд не повинен "розгортати червону доріжку для Ердогана в той час, як глава турецької держави вихваляє терористичну організацію ХАМАС і заперечує право Ізраїлю на існування".

Водночас речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт став на захист майбутнього візиту Ердогана.

"У нас завжди є складні партнери, з якими нам доводиться мати справу", – наводить його слова Tagesschau.

За словами речника, незважаючи на всі розбіжності з турецьким урядом, зараз мова йде про "досягнення прогресу" в питаннях, що становлять спільний інтерес.

Як приклад Гебештрайт навів війну проти України, де Туреччина виступила посередником у досягненні угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Візит Ердогана до Німеччини очікується 17 листопада. Німецький канцлер Олаф Шольц запрошував турецького лідера ще наприкінці травня, після оголошення його перемоги на президентських виборах у Туреччині.