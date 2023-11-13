Правительство Германии оправдывается за визит Эрдогана на фоне критики

В правительстве Германии объяснили необходимость визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне критики, звучащей от депутатов Бундестага.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

В Бундестаге недовольны предстоящим визитом Эрдогана и даже призывают отозвать приглашение.

В частности, депутат Севим Дагделен заявила, что немецкое правительство не должно "разворачивать красную дорожку для Эрдогана в то время, как глава турецкого государства восхваляет террористическую организацию ХАМАС и отрицает право Израиля на существование".

В то же время представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт встал на защиту предстоящего визита Эрдогана.

"У нас всегда есть сложные партнеры, с которыми нам приходится иметь дело", – приводит его слова Tagesschau.

По словам спикера, несмотря на все разногласия с турецким правительством, сейчас речь идет о "достижении прогресса" в вопросах, представляющих общий интерес.

В качестве примера Гебештрайт привел войну против Украины, где Турция выступила посредником в достижении соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Визит Эрдогана в Германию ожидается 17 ноября. Немецкий канцлер Олаф Шольц приглашал турецкого лидера еще в конце мая, после объявления его победы на президентских выборах в Турции.