Поліція Франції купила побутову техніку на кошти Лондона для протидії міграції

Французька поліція витратила частину коштів, які отримала від Великої Британії в межах домовленості з протидії нелегальній міграції через Ла-Манш, на побутову техніку, як-то порохотяги чи мікрохвильові печі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico, в розпорядженні якого опинились документи про витрати французької сторони.

Йдеться про договір, укладений у 2018 році між президентом Франції Емманюелем Макроном і тодішньою прем'єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей з протидії нелегальній міграції.

Згідно з документами, які отримало Politico, британська сторона фінансує 10% від загального бюджету Франції на охорону кордону, який до 2026 року має становити 540,3 мільйона євро.

Більша частина з 46,5 млн євро британських коштів, які отримала Франція, пішла на транспортні засоби – автомобілі, мотоцикли, електричні скутери й квадроцикли – та засоби спостереження, як-то тепловізійні біноклі, дрони та камери спостереження.

Але кошти також пішли для забезпечення поліції Франції повсякденним обладнанням – наприклад газовою плитою, ліжками й кавоварками, порохотягами, мікрохвильовками й зарядними пристроями для телефонів.

Частина коштів – у документах не вказано, скільки саме – також пішла на оснащення поліцейських груп, які охороняють французько-італійський кордон, за понад 900 кілометрів від Ла-Маншу.

Згідно з інформацією Politico, з 2018 року французькі поліцейські запобігли половині всіх спроб мігрантів перетнути Ла-Манш і розвернули 3400 човнів, які перевозили понад 81 тисячу мігрантів. Але при цьому Британії змогли дістатись через Ла-Манш понад 111 тисяч людей.

У березні цього року прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Емманюель Макрон погодили новий план протидії нелегальній міграції через протоку Ла-Манш, що розділяє дві держави.