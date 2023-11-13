Полиция Франции купила бытовую технику на средства Лондона для противодействия миграции

Французская полиция потратила часть средств, которые получила от Великобритании в рамках договоренности по противодействию нелегальной миграции через Ла-Манш, на бытовую технику, например пылесосы или микроволновые печи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico, в распоряжении которого оказались документы о расходах французской стороны.

Речь идет о договоре, заключенном в 2018 году между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по противодействию нелегальной миграции.

Согласно документам, которые получило Politico, британская сторона финансирует 10% от общего бюджета Франции на охрану границы, который до 2026 года должен составить 540,3 миллиона евро.

Большая часть из 46,5 млн евро британских средств, которые получила Франция, пошла на транспортные средства – автомобили, мотоциклы, электрические скутеры и квадроциклы – и средства наблюдения, такие как тепловизионные бинокли, дроны и камеры наблюдения.

Но средства также пошли для обеспечения полиции Франции повседневным оборудованием – например газовой плитой, кроватями и кофеварками, пылесосами, микроволновками и зарядными устройствами для телефонов.

Часть средств – в документах не указано, сколько именно – также пошла на оснащение полицейских групп, охраняющих французско-итальянскую границу, за более чем 900 километров от Ла-Манша.

Согласно информации Politico, с 2018 года французские полицейские предотвратили половину всех попыток мигрантов пересечь Ла-Манш и развернули 3400 лодок, которые перевозили более 81 тысячи мигрантов. Но при этом в Британию смогли добраться через Ла-Манш более 111 тысяч человек.

В марте этого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали новый план противодействия нелегальной миграции через пролив Ла-Манш, разделяющий два государства.