У Німеччині влада б’є на сполох через високий рівень ігрової залежності в країні
У Німеччині федеральний комісар з питань наркотиків та наркоманії Буркхард Блінерт представив звіт про масштаби ігрової залежності, згідно з яким приблизно 1,3 мільйона дорослих мають таку залежність, ще 3,3 мільйона мають її початкові ознаки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Враховуючи масштаби ігрової залежності, Блінерт закликав вжити заходів, зокрема, заборонити рекламу спортивних ставок на телебаченні до 23:00.
Він також закликав до більш жорстких обмежень у спортивних трансляціях.
"Коли ви переглядаєте результати Бундесліги на своєму смартфоні, ви одразу ж натрапляєте на пропозиції букмекерських компаній", – сказав комісар.
"Азартні ігри рідко роблять гравців щасливими", – додав він.
Дослідження виявило, що особливо схильними до ігроманії є чоловіки та молоді люди у віці від 21 до 35 років, а також люди з психологічними розладами та високим рівнем вживання алкоголю.
Згідно з доповіддю, люди з мігрантським походженням також піддаються особливому ризику.
Пандемія COVID-19 також створила сприятливий ґрунт для поширення ігрової залежності, оскільки вразливі люди опинилися на самоті та під фінансовим тиском.
Нагадаємо, у вересні влада шотландського міста Глазго в середу схвалила виділення 2,3 мільйона фунтів стерлінгів для відкриття першої у Великій Британії кімнати, де дозволяється вживання заборонених наркотиків під наглядом лікарів.
А у березні бельгійський уряд вирішив заборонити рекламу азартних ігор на різних платформах з метою боротьби із залежністю та боргами.