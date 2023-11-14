Исландский город, которому угрожает вулкан, попытаются защитить стенами

Исландские власти начинают на опережение строить защитные стены для города Гриндавик, которому грозит извержение вулкана.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Незадолго до полуночи Альтинг, парламент Исландии, поддержал правительственный законопроект по защите критической инфраструктуры на полуострове Рейкьянес, где ожидают извержения. Это дает формальное разрешение на начало строительства защитных сооружений.

Министр юстиции Гудрун Фастейнсдоттир поблагодарила за быструю реакцию и отметила, что даст распоряжение полиции во вторник начинать строительство стены вокруг станции в Свартсенги, которая обеспечивает часть района электроэнергией и водой.

Фактически работы уже продолжаются – с понедельника грузовики возят на место необходимые материалы.

В течение последних суток подземные толчки на полуострове стали слабее, но только за ночь их было почти 500. Эпицентром большинства толчков стала зона тоннеля магмы под Гриндавиком. Магнитуда самого сильного толчка составляла 3,8.

Разлом после серии землетрясений возле Гриндавика, кадр из репортажа RUV 13 ноября

В понедельник в Гриндавик позволили ненадолго вернуться эвакуированным местным жителям, которых отселили в пятницу и субботу, чтобы забрать из дома дополнительные вещи.

Специальная рабочая группа в составе представителей правительства и местных властей ищет варианты длительного расселения почти 4 тысяч эвакуированных горожан. Дома многих людей сильно повреждены землетрясениями.

Ранее из соображений безопасности для посетителей закрыли известную Голубую лагуну, расположенную в зоне возможного извержения.

По прогнозам специалистов, извержение возможно в ближайшие дни. Вероятным сценарием называют открытие трещины в земле возле Гриндавика в какой-то из зон разлома длиной около 15 километров. Однако не исключают и извержения со дна океана, что может вызвать большое облако пепла.