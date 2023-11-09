В Ісландії тимчасово закрився популярний курорт після 1400 землетрусів упродовж доби

Геотермальний курорт "Блакитна лагуна" (Blue Lagoon), розташований на ісландському півострові Рейк’янес, оголосив про закриття на тиждень після серії землетрусів протягом останньої доби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ісландську газету Vinkurfrettir.

За останню добу на Рейк’янесі зафіксували близько 1400 землетрусів, причому магнітуда найпотужнішого з них становила 4,8 бала – максимум з кінця жовтня, відколи на півострові фіксують сейсмічну активність.

Фото: VF

Частина гостей виїхала з "Блакитної лагуни" ще в ніч на четвер. Гірська порода в результаті землетрусів упала на дорогу, що веде до лобі місцевого готелю.

Після цього курорт оголосив про тимчасове призупинення діяльності на тиждень через "порушення роботи" та "тривале навантаження на наших співробітників".

Геотермальний курорт "Блакитна лагуна" є одним із найпопулярніших в Ісландії: щороку його відвідують понад мільйон туристів, які прагнуть скористатись цілющими властивостями мінеральних басейнів, де температура становить 37-40 градусів за Цельсієм навіть у холодну пору року.

Останніми тижнями півострів Рейк'янес перебуває у стані підвищеної готовності після періоду сейсмічної активності, що розпочався 25 жовтня і змусив ісландське управління цивільного захисту оголосити попередження.