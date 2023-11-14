Данія обмежить продаж алкоголю для молоді

Данія обмежить продаж алкоголю особам до 18 років і підвищить ціни на жувальний тютюн, популярність яких серед молоді викликає занепокоєння в органів охорони здоров'я.

Про це йдеться у повідомленні данського уряду, інформує "Європейська правда".

Влада Данії занепокоєна зростанням популярності серед молоді жувального тютюну. В уряді наголошують, що такі продукти є шкідливими та викликають залежність і можуть стати для дітей та молоді сходинкою до початку куріння.

"Вживання тютюну, нікотину та алкоголю дітьми та молоддю розвивається тривожними темпами, і, незважаючи на чіткі вікові обмеження для продажу, неповнолітнім дуже легко отримати доступ до цих продуктів", – сказала міністерка охорони здоров’я Софі Леде.

Щоб уповільнити цю тенденцію і зупинити незаконний продаж, в уряді погоди виділення майже 500 мільйонів данських крон (близько 78 мільйонів доларів) на реалізацію 30 ініціатив, передбачених планом профілактичних заходів.

Зокрема, планується заборонити продаж напоїв, що містять понад 6% алкоголю, для осіб віком 16-18 років, яким досі дозволялося купувати напої з вмістом алкоголю до 16,5%.

Також буде підвищено податок на нікотинові продукти. Крім того, буде заборонено пропонувати "солодкі спокусливі смаки та ароматизатори в нікотинових продуктах".

Нагадаємо, у Ніцці до літа 2024 року запровадять заборону куріння на всіх міських пляжах.

А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу ініціював ухвалення жорсткого законодавства для боротьби з курінням, яке зрештою має заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше.