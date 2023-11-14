Дания ограничит продажу алкоголя для молодежи

Дания ограничит продажу алкоголя лицам до 18 лет и повысит цены на жевательный табак, популярность которых среди молодежи вызывает беспокойство у органов здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении датского правительства, информирует "Европейская правда".

Власти Дании обеспокоены ростом популярности среди молодежи жевательного табака. В правительстве отмечают, что такие продукты вредны и вызывают зависимость и могут стать для детей и молодежи ступенькой к началу курения.

"Употребление табака, никотина и алкоголя детьми и молодежью развивается тревожными темпами, и, несмотря на четкие возрастные ограничения для продажи, несовершеннолетним очень легко получить доступ к этим продуктам", – сказала министр здравоохранения Софи Леде.

Чтобы замедлить эту тенденцию и остановить незаконную продажу, в правительстве погоди выделение почти 500 миллионов датских крон (около 78 миллионов долларов) на реализацию 30 инициатив, предусмотренных планом профилактических мер.

В частности, планируется запретить продажу напитков, содержащих более 6% алкоголя, для лиц в возрасте 16-18 лет, которым до сих пор разрешалось покупать напитки с содержанием алкоголя до 16,5%.

Также будет повышен налог на никотиновые продукты. Кроме того, будет запрещено предлагать "сладкие соблазнительные вкусы и ароматизаторы в никотиновых продуктах".

Напомним, в Ницце к лету 2024 года введут запрет курения на всех городских пляжах.

А премьер-министр Великобритании Риши Сунак в октябре инициировал принятие жесткого законодательства для борьбы с курением, которое в конечном итоге должно запретить продажу сигарет всем, кто родился 1 января 2009 года или позже.