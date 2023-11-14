У Франції почався суд над лікарем із Руанди, причетним до геноциду 1994 року

У суді Парижа у вівторок почався суд над 68-річним Состену Муньєманою – руандійським лікарем, якого звинувачують у причетності до геноциду на його батьківщині у 1994 році, що призвів до смерті понад 800 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агенції АР.

На момент геноциду Муньємана був 38-річним гінекологом. Його звинувачують у тому, що він підтримав тодішній тимчасовий уряд Руанди, який сповідував політику винищення народну тутсі, й брав участь в облавах на них і їхніх захисників із народу хуту, який становить більшість населення країни.

Муньєману також звинувачують у тому, що він утримував мирних жителів тутсі "без догляду, гігієни та їжі" в адміністративній будівлі, яка "на той час перебувала під його керівництвом".

Чоловік проживав у Франції з вересня 1994 року й працював лікарем до недавнього виходу на пенсію. Його справу розслідували десятиліттями. Очікується, що під час суду, який триватиме до 19 грудня, свої свідчення дадуть понад 60 свідків.

Нагадаємо, масові вбивства тутсі в Руанді розпочалися 6 квітня 1994 року, коли літак із тодішнім президентом Ювеналом Хабіаріманою розбився в столиці країни Кігалі, в результаті чого загинув лідер – представник титульної нації хуту.

В аварії літака звинуватили тутсі, що стало приводом для масового вбивства їх і поміркованих хуту, що стали на їхній захист.

Як зазначає АР, це вже шоста справа, пов'язана з геноцидом в Руанді, яка розглядається у французьких судах. Один із найгучніших випадків стосувався 88-річного Фелісьєна Кабугу, звинуваченого у створенні сумнозвісного "Радіо тисячі пагорбів", яке закликало до вбивства тутсі. Але через деменцію його оголосили недієздатним.