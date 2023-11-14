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У Франції почався суд над лікарем із Руанди, причетним до геноциду 1994 року

Вівторок, 14 листопада 2023, 19:04

У суді Парижа у вівторок почався суд над 68-річним Состену Муньєманою – руандійським лікарем, якого звинувачують у причетності до геноциду на його батьківщині у 1994 році, що призвів до смерті понад 800 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агенції АР.

На момент геноциду Муньємана був 38-річним гінекологом. Його звинувачують у тому, що він підтримав тодішній тимчасовий уряд Руанди, який сповідував політику винищення народну тутсі, й брав участь в облавах на них і їхніх захисників із народу хуту, який становить більшість населення країни.

Муньєману також звинувачують у тому, що він утримував мирних жителів тутсі "без догляду, гігієни та їжі" в адміністративній будівлі, яка "на той час перебувала під його керівництвом".

Чоловік проживав у Франції з вересня 1994 року й працював лікарем до недавнього виходу на пенсію. Його справу розслідували десятиліттями. Очікується, що під час суду, який триватиме до 19 грудня, свої свідчення дадуть понад 60 свідків.

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Нагадаємо, масові вбивства тутсі в Руанді розпочалися 6 квітня 1994 року, коли літак із тодішнім президентом Ювеналом Хабіаріманою розбився в столиці країни Кігалі, в результаті чого загинув лідер – представник титульної нації хуту.

В аварії літака звинуватили тутсі, що стало приводом для масового вбивства їх і поміркованих хуту, що стали на їхній захист.

Як зазначає АР, це вже шоста справа, пов'язана з геноцидом в Руанді, яка розглядається у французьких судах. Один із найгучніших випадків стосувався 88-річного Фелісьєна Кабугу, звинуваченого у створенні сумнозвісного "Радіо тисячі пагорбів", яке закликало до вбивства тутсі. Але через деменцію його оголосили недієздатним.

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