Во Франции начался суд над врачом из Руанды, причастным к геноциду 1994 года

В суде Парижа во вторник начался суд над 68-летним Состену Муньеманой – руандийским врачом, которого обвиняют в причастности к геноциду на его родине в 1994 году, который привел к смерти более 800 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

На момент геноцида Муньемана был 38-летним гинекологом. Его обвиняют в том, что он поддержал тогдашнее временное правительство Руанды, которое исповедовало политику истребления народную тутси, и участвовал в облавах на них и их защитников из народа хуту, который составляет большинство населения страны.

Муньеману также обвиняют в том, что он удерживал мирных жителей тутси "без ухода, гигиены и еды" в административном здании, которое "в то время находилось под его руководством".

Мужчина проживал во Франции с сентября 1994 года и работал врачом до недавнего выхода на пенсию. Его дело расследовали десятилетиями. Ожидается, что во время суда, который продлится до 19 декабря, свои показания дадут более 60 свидетелей.

Напомним, массовые убийства тутси в Руанде начались 6 апреля 1994 года, когда самолет с тогдашним президентом Ювеналом Хабиариманой разбился в столице страны Кигали, в результате чего погиб лидер – представитель титульной нации хуту.

В крушении самолета обвинили тутси, что стало поводом для массового убийства их и умеренных хуту, вставших на их защиту.

Как отмечает АР, это уже шестое дело, связанное с геноцидом в Руанде, которое рассматривается во французских судах. Один из самых громких случаев касался 88-летнего Фелисьена Кабугу, обвиняемого в создании печально известного "Радио тысячи холмов", которое призывало к убийству тутси. Но из-за деменции его объявили недееспособным.