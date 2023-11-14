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Во Франции начался суд над врачом из Руанды, причастным к геноциду 1994 года

Вторник, 14 ноября 2023, 19:04

В суде Парижа во вторник начался суд над 68-летним Состену Муньеманой – руандийским врачом, которого обвиняют в причастности к геноциду на его родине в 1994 году, который привел к смерти более 800 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

На момент геноцида Муньемана был 38-летним гинекологом. Его обвиняют в том, что он поддержал тогдашнее временное правительство Руанды, которое исповедовало политику истребления народную тутси, и участвовал в облавах на них и их защитников из народа хуту, который составляет большинство населения страны.

Муньеману также обвиняют в том, что он удерживал мирных жителей тутси "без ухода, гигиены и еды" в административном здании, которое "в то время находилось под его руководством".

Мужчина проживал во Франции с сентября 1994 года и работал врачом до недавнего выхода на пенсию. Его дело расследовали десятилетиями. Ожидается, что во время суда, который продлится до 19 декабря, свои показания дадут более 60 свидетелей.

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Напомним, массовые убийства тутси в Руанде начались 6 апреля 1994 года, когда самолет с тогдашним президентом Ювеналом Хабиариманой разбился в столице страны Кигали, в результате чего погиб лидер – представитель титульной нации хуту.

В крушении самолета обвинили тутси, что стало поводом для массового убийства их и умеренных хуту, вставших на их защиту.

Как отмечает АР, это уже шестое дело, связанное с геноцидом в Руанде, которое рассматривается во французских судах. Один из самых громких случаев касался 88-летнего Фелисьена Кабугу, обвиняемого в создании печально известного "Радио тысячи холмов", которое призывало к убийству тутси. Но из-за деменции его объявили недееспособным.

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