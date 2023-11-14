В Сербии говорят, что евроинтеграция теряет популярность на Западных Балканах

Сербский министр европейской интеграции Таня Мишчевич заявила, что "отсутствие импульса" ЕС на Западных Балканах навредило репутации блока в регионе.

Об этом она сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

"ЕС не отреагировал так быстро, как он отреагировал на ситуацию с Украиной, Молдовой и Грузией два года назад или сейчас. Они пропустили такую же реакцию в начале этого века, когда речь шла о Западных Балканах", – отметила Мишчевич.

По ее словам, после окончания югославских войн ЕС был не слишком благосклонен к расширению: "Не было такого импульса ... как сейчас, созданного, в первую очередь, из-за Украины".

Так называемая "усталость от расширения" вызвала падение проевропейских настроений на Западных Балканах, добавила министр.

Согласно опросу Demostat, поддержка среди населения вступления Сербии в ЕС сейчас составляет 33%, что намного ниже, чем в большинстве других стран региона.

Говоря об отказе Сербии ввести санкции против РФ, министр указала, что ее страна может многое потерять от них, в частности, из-за зависимости от российского газа.

Она утверждает, что позиция Сербии в отношении России "не является идеологической, она вытекает исключительно из наших экономических интересов", хотя и признала, что западные санкции против Белграда во время югославских войн в 1990-х годах "также определили настроения" в стране.

Относительно другого проблемного вопроса, который касается признания Косово, Мишчевич сказала, что такие требования Брюсселя преувеличены, учитывая, что пять стран ЕС – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания – сами не признают Косово.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что важнейшим аспектом доклада Европейской комиссии о расширении является отсутствие констатации регресса в Сербии.

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