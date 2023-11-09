Прем’єрка Сербії радіє, що Єврокомісія не побачила регресу в русі Белграда в ЄС

Найважливішим аспектом доповіді Європейської комісії є відсутність регресу в Сербії, і хоча прогрес спостерігається у всіх ключових сферах, є три, які демонструють стагнацію.

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич з приводу доповіді, в якій аналізуються зусилля Сербії щодо приведення її законодавчої бази у відповідність до європейських стандартів, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Згідно зі звітом, у судовій системі спостерігається певний прогрес, який отримав кращу оцінку, ніж у минулому році, і були зроблені кроки для зменшення впливу політики на судову систему.

"Існують виклики і труднощі, особливо пов'язані з Косово і Метохією, але в звіті немає нічого несподіваного. Революційних змін очікувати не варто. Важливо продовжувати рухатися європейським шляхом, захищаючи наші національні інтереси. Прогрес має вирішальне значення, особливо на економічному фронті", – заявила Брнабич.

"У боротьбі з корупцією досягнуто обмеженого прогресу і визнано, що прийняття антикорупційної стратегії було б кращим", – сказала вона, взяла на себе відповідальність за це і гарантувала, що стратегія буде розроблена протягом наступних двох-трьох місяців, враховуючи всі інші рекомендації.

Голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Джофре заявив, що основний принцип Європейської комісії щодо звіту по Сербії за 2023 рік полягає в тому, що розширення є центральним питанням в політиці ЄС.

"Існує можливість, і вона повинна бути використана. Послання полягає в тому, що ми повинні наполегливіше працювати в рамках ЄС у країнах-кандидатах для досягнення мети", – сказав Жофре і підкреслив, що ця можливість існує і повинна бути використана, зазначивши, що вона є частиною більш широкого пакету розширення, прийнятого сьогодні Європейською Комісією.

Він зазначив, що разом з цим звітом передав прем'єр-міністру новий "План зростання" для Західних Балкан, який є частиною цього пакету. ЄК запропонувала виділити 6 мільярдів євро на цей план, включаючи 2 мільярди євро безповоротної допомоги та чотири пільгових кредити.

"Фундаментальне послання, яке лежить в основі всіх цих рішень, полягає в тому, що розширення є центральним питанням для ЄС", – підкреслив Жофре.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала план, що має прискорити фактичну інтеграцію Західних Балкан з Євросоюзом та зробити відчутними переваги членства ще до того, як ці країни завершать вступ до ЄС.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною "щойно відповідність критеріям буде досягнута", але й відзначила проблеми з Республікою Сербською.