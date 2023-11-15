Норвегія витратить рекордні кошти на посилення ППО

Уряд Норвегії витратить 12,5 млрд норвезьких крон (понад мільярд доларів) на посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє NRK з посиланням на пресслужбу уряду, інформує "Європейська правда".

"Загалом це найбільша одноразова інвестиція в протиповітряну оборону за останні 30 років. Цими інвестиціями уряд допомагає зміцнити нашу національну обороноздатність", – зазначив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що уряд хоче якнайшвидше замінити засоби ППО, які були передані Україні.

Пакет, представлений урядом, включає три різні комплекси з малою, середньою та більшою дальністю, а також нові ракети для зенітно-ракетних комплексів.

"Зараз ми робимо крок до наступного покоління протиповітряної оборони. Ми стоїмо на роздоріжжі безпеки в Європі, і для Норвегії вкрай важливо створити сучасну систему протиповітряної оборони", – каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Раніше Ізраїль підписав угоду про продаж Фінляндії зенітної системи "Праща Давида", призначеної для висотної оборони.

Також польський оборонний концерн PGZ уклав контракт із британською компанією MBDA на постачання засобів протиповітряної оборони на загальну суму понад чотири мільярди фунтів стерлінгів.