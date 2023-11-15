Норвегия потратит рекордные средства на усиление ПВО

Правительство Норвегии потратит 12,5 млрд норвежских крон (более миллиарда долларов) на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу правительства, информирует "Европейская правда".

"В целом это самая большая единовременная инвестиция в противовоздушную оборону за последние 30 лет. Этими инвестициями правительство помогает укрепить нашу национальную обороноспособность", – отметил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Он добавил, что правительство хочет как можно быстрее заменить средства ПВО, которые были переданы Украине.

Пакет, представленный правительством, включает три различных комплекса с малой, средней и большей дальностью, а также новые ракеты для зенитно-ракетных комплексов.

"Сейчас мы делаем шаг к следующему поколению противовоздушной обороны. Мы стоим на перепутье безопасности в Европе, и для Норвегии крайне важно создать современную систему противовоздушной обороны", – говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее Израиль подписал соглашение о продаже Финляндии зенитной системы "Праща Давида", предназначенной для высотной обороны.

Также польский оборонный концерн PGZ заключил контракт с британской компанией MBDA на поставку средств противовоздушной обороны на общую сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов.