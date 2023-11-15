ЗМІ: Франція видала ордер на арешт Башара Асада

Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічних атаках у 2013 році.

Про це агентству AFP повідомили джерела в судовій системі, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

За даними співрозмовників агентства, Асада також підозрюють у співучасті у воєнних злочинах поблизу Дамаска в серпні 2013 року, які призвели до загибелі понад 1400 осіб.

Також були видані міжнародні ордери на арешт брата сирійського лідера Махера Асада, який фактично очолює елітний сирійський військовий підрозділ, а також двох генералів збройних сил.

Розслідування було розпочато за позовом, поданим Сирійським центром ЗМІ та свободи слова (SCM), Ініціативою відкритого суспільства з питань правосуддя (OSJI) та Сирійським архівом.

Нагадаємо, у січні минулого року німецький суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.

Крім того, у січні цього року Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) встановила, що сирійські військово-повітряні сили несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену в сирійському місті Дума в 2018 році.