ОЗХЗ звинуватила підтримуваний РФ режим Асада у хіматаці в сирійській Думі

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) встановила, що сирійські військово-повітряні сили несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену в сирійському місті Дума в 2018 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Аналіз великої кількості доказів підтверджує це, заявила у п’ятницю в Гаазі ОЗХЗ. Спеціально призначена група експертів опублікувала свій звіт з цього питання. Розслідування тривало майже два роки.

Згідно зі звітом, увечері 7 квітня 2018 року два контейнери з хлором були скинуті на два житлових будинки в Думі поблизу столиці Дамаска щонайменше з одного вертольота, що належить сирійському елітному підрозділу "Сили тигра".

Внаслідок нападу загинули 43 людини, десятки отримали поранення.

"Застосування хімічної зброї в Думі, як і в інших місцях, є неприйнятним і є порушенням міжнародного права", - заявив Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

"Світ тепер знає факти, і міжнародна спільнота повинна вжити заходів як всередині, так і поза межами ОЗХЗ", - додав він.

193 країни-члени ОЗХЗ, включаючи Сирію, зобов'язалися не застосовувати хімічну зброю.

Від початку громадянської війни в Сирії у 2011 році було здійснено десятки атак із застосуванням хімічної зброї, зокрема зарину та іприту.

Атака на околиці Дамаска 7 квітня 2018 року була частиною великого військового наступу, який за підтримки Росії повернув територію під контроль сил президента Сирії Башара аль-Асада після тривалої облоги опору повстанців. Дамаск і Москва не співпрацювали з цим розслідуванням.

Команда ОЗХЗ перевірила кілька теорій, які просувала Росія, але вони не підтвердилися. Серед них - те, що балони з хлором і тіла підкинули на місце опозиційні сили, а також те, що отруйний газ надійшов з розташованого неподалік складу, який використовували повстанці.

Попереднє розслідування, проведене ОЗХЗ, завершилося в березні 2019 року і встановило, що в місті Дума сталася хімічна атака, але це розслідування не було уповноважене визначити, хто несе відповідальність за цю атаку.

Атака з використанням хімічної зброї в Думі викликала ракетні удари по об’єктах сирійського уряду з боку Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції через тиждень.