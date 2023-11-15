Армения пока не выходит из ОДКБ, но "диверсифицирует отношения" в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна пока не решила покинуть ряды ОДКБ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пашинян сказал в рамках правительственного часа в парламенте в среду, его цитирует агентство "Интерфакс".

Пашинян объяснял, почему не примет участие во встрече с коллегами из стран ОДКБ, которая состоится в Минске.

"ОДКБ, вопреки своим обязательствам, не дала должной реакции на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз. При всем уважении к коллегам по ОДКБ, непонятно, почему мы каждый раз ходим на эти мероприятия (заседания в рамках ОДКБ. – Ред.), повторяем одно и то же, и каждый раз не получаем должной реакции", – отметил Пашинян.

Но он признал, что страна пока не приняла решение о выходе из организации.

"Мы о стратегическом изменении не собираемся заявлять, пока не заявили или не решили выйти из ОДКБ", – сказал премьер Армении.

Он также сказал, что страна диверсифицирует отношения в сфере безопасности.

"Наши партнеры в сфере безопасности, в частности, по объективным причинам не могут продавать нам оружие и вооружение. Об этом мы говорим открыто", – сказал он.

По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, "но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности".

"Мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать соглашения, покупать вооружение, военную технику. Это наша политика", – отметил Пашинян.

Накануне Пашинян сообщил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет в Минске.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов, поэтому Ереван не участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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