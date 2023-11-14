Прем'єр Вірменії пропустить зустріч ОДКБ в Мінську

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, що не зможе взяти участь у засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, що пройде у Мінську.

Про це проінформувала пресслужба глави вірменського уряду, пише "Європейська правда".

Пашинян поспілкувався з Лукашенком телефоном, розмова відбулась з ініціативи самопроголошеного президента.

Вони обговорили питання, пов'язані з організацією засідання Ради колективної безпеки ОДКБ, яке відбудеться 23 листопада в Мінську. Пашинян повідомив, що не буде присутнім, "і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставляться до цього рішення".

У пресслужбі вірменського прем'єра не пояснили, чому Пашинян не поїде на зустріч.

Раніше Пашинян в інтерв'ю The Wall Street Journal заявляв, що агресивні дії Азербайджану і бездіяльність ОДКБ привели Вірменію до рішення "диверсифікувати відносини у сфері безпеки".

Пашинян зазначив, що Вірменія шукає нових партнерів, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов'язань, особливо під час бойових дій у Нагірному Карабаху, які призвели до повернення регіону під контроль Азербайджану.

У травні Пашинян говорив, що вихід країни з ОДКБ не знятий з порядку денного.

МЗС Росії публічно критикувало заяви Пашиняна за "розворот від РФ".

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