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Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії

Середа, 15 листопада 2023, 16:57

Молдова за останні півтора року приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, запроваджених ЄС проти Росії. 

Про це заявив міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску на пресконференції 15 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глава відомства зазначив, що за останні півтора року Молдова приєдналася до пакетів санкцій, спрямованих проти кількох держав, зокрема проти Росії.

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"Є ще деякі пакети санкцій, які аналізують на предмет економічного впливу на Молдову. Очевидно, що наша мета – зберегти стабільність і безпеку нашої країни. Абсолютно всі рішення про приєднання Молдови до нових санкцій проходять аналіз…

Є шість пакетів санкцій, які зачіпають громадян або юридичних осіб з Російської Федерації. На цьому етапі Молдова приєдналася до чотирьох із них", – сказав Попеску.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ. 

Голова делегації Європейського Союзу в Молдові торік у липні заявляв, що Брюссель не вимагає від Кишинева вводити антиросійські санкції, але "буде радий бачити" розвиток у цьому напрямку.

Однак у березні цього року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.

Молдова разом з Україною є кандидатом на вступ у ЄС. Євросоюз очікує від своїх майбутніх членів узгодження зовнішньополітичного вектору та, зокрема, дотримання санкційної політики Європейського Союзу.

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