Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року, навіть без Придністров’я
Президентка Молдови Мая Санду, коментуючи рекомендацію Європейської комісії почати переговори про членство її країни, висловила сподівання, що вони завершаться до 2030 року.
Про це вона сказала в етері Radio Moldova, повідомляє "Європейська правда".
На думку Санду, Молдова може стати повноправним членом ЄС з огляду на те, що "менш ніж за два роки нам вдалося зробити важливі кроки".
"Ми взяли на себе зобов'язання з нашого боку, тому що тут ми контролюємо ситуацію, ми повинні виконати всі зобов'язання і досягти європейських стандартів до 2030 року, і ми сподіваємося, що ЄС буде готовий нас прийняти", – додала вона.
Молдовська президентка не виключила, що членство Молдови в ЄС може настати й раніше, "якщо ми також тут, усередині країни, будемо все більше і більше працювати над цим порядком денним європейської інтеграції, а з іншого боку, якщо в ЄС буде зберігатись відкритість".
Санду повторила, що в "найгіршому випадку" допускає поетапний вступ Молдови в ЄС: спершу без Придністров’я, а потім із ним, оскільки протилежне означало б "надати Кремлю право вето на процес інтеграції країни".
"Щойно люди побачать, як зростає рівень життя, як зростають пенсії і зарплати, як покращується життя в наших населених пунктах, вони, безумовно, захочуть йти тим же шляхом. Я вірю, що вони сьогодні цього хочуть, але є ще й Російська Федерація, яка докладає значних зусиль", – пояснила президентка.
Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.
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