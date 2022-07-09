ЄС не вимагає від Молдови приєднатися до санкцій, але був би радий такому кроку – посол

Голова делегації Європейського Союзу в Молдові Яніс Мажейкс заявив, що Брюссель не вимагає від Кишинева приєднуватися до санкцій проти Росії, але "буде радий бачити" розвиток у цьому напрямку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це Мажейкс заявив в етері телеканалу Primul în Moldova.

Посол ЄС підкреслив, що йдеться не про "антиросійські санкції", а про "санкції проти Росії через російську агресію та напад на Україну". Він зазначив, що ЄС не висував чіткої вимоги приєднатися до цих санкцій.

"ЄС не вимагає. Ми розуміємо, що Молдова має свою специфічну ситуацію, і не завжди було можливо приєднуватися до тих чи інших кроків", – зазначив Мажейкс.

Він, однак, додав, що для ЄС "буде важливим і те, як Молдова розвиватиметься і в цьому напрямку".

"Від країн-кандидатів очікують, що вони поступово наближатимуть свою зовнішню політику до політики ЄС. Чіткої вимоги немає, але ми будемо раді бачити, що Молдова зможе приєднуватись до тих чи інших санкцій", – сказав Мажейкс.

Нагадаємо, наприкінці червня, після отримання Молдовою статусу кандидата на членство в ЄС, спікер парламенту країни Ігор Гросу заявив про наміри Молдови приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ. Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв після цього пригрозив відрізати газ Молдові і шантажував "росіянами" у Придністров’ї.

Пізніше міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску зазначив, що Євросоюз не вимагає від Молдови приєднуватися до санкцій проти Росії.

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