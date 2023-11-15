У німецькому місті хочуть скрутити шиї сотням голубів

Німецьке місто Лімбург вирішило скоротити популяцію голубів радикальним методом, який викликав обурення зоозахисників – пропонується найняти спеціальну людину, яка скручуватиме птахам шиї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hessenschau.

Згідно з підрахунками, проведеними на початку року, в Лімбурзі проживає від 700 до 1000 голубів. У комітеті з охорони навколишнього середовища вважають, що це занадто багато, тому він пропонує радикально зменшити популяцію.

Міські депутати підтримали цей метод – більшість проголосувала за винищення голубів, лише Зелені проголосували проти.

Ідея полягає в тому, щоб заманити голубів у спеціальний голуб'ятник за допомогою їжі: потім особа зі спеціальним дозволом вбиватиме птаха, скрутивши йому шию.

Цей радикальний метод має на меті зменшити кількість голубів в особливо густонаселених міських районах за дуже короткий час.

Однак, перш ніж втілити цю ідею, місто має спочатку перевірити, чи вбивство птахів взагалі дозволено законом. Як повідомив представник міської влади, це має зробити ветеринарна служба району Лімбург-Вайльбург.

Міністерство охорони навколишнього середовища федеральної землі Гессен зазначило, що вбивство птахів "є крайнім варіантом після ретельного вивчення більш безпечних для тварин альтернатив". Далі міністерство додає, що очікує, що місто "ретельно вивчить наявність розумної причини при прийнятті свого рішення".

Голуби "в принципі не є шкідниками", і не існує підвищеного ризику передачі патогенних мікроорганізмів людині, додали у відомстві.

Німецька асоціація захисту тварин розкритикувала плани міста, заявивши, що вони є не тільки етично неприйнятними, але й такими, що суперечать принципам захисту тварин.

"Ми шоковані тим, що міська рада вирішила вбити голубів, незважаючи на величезний протест і знаючи, що існують більш м'які варіанти регулювання популяції голубів. Ми не змиримося з цим", – заявила Уте Геберер, голова Асоціації захисту тварин землі Гессен.

Раніше стало відомо, що мисливці у ЄС вимагають, щоб глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доклала більше зусиль для захисту фермерів від вовків і прискорила поточний перегляд статусу захисту хижаків.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Ісландії оголосив про відновлення полювання на китів-фінвалів попри занепокоєння зоозахисників,