В немецком городе хотят свернуть шеи сотням голубей

Немецкий город Лимбург решил сократить популяцию голубей радикальным методом, который вызвал возмущение зоозащитников – предлагается нанять специального человека, который будет скручивать птицам шеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hessenschau.

Согласно подсчетам, проведенным в начале года, в Лимбурге проживает от 700 до 1000 голубей. В комитете по охране окружающей среды считают, что это слишком много, поэтому он предлагает радикально уменьшить популяцию.

Городские депутаты поддержали этот метод – большинство проголосовало за истребление голубей, только Зеленые проголосовали против.

Идея заключается в том, чтобы заманить голубей в специальную голубятню с помощью еды: затем лицо со специальным разрешением будет убивать птицу, свернув ей шею.

Этот радикальный метод имеет целью уменьшить количество голубей в особо густонаселенных городских районах за очень короткое время.

Однако, прежде чем воплотить эту идею, город должен сначала проверить, разрешено ли убийство птиц вообще законом. Как сообщил представитель городских властей, это должна сделать ветеринарная служба района Лимбург-Вайльбург.

Министерство охраны окружающей среды федеральной земли Гессен отметило, что убийство птиц "является крайним вариантом после тщательного изучения более безопасных для животных альтернатив". Далее министерство добавляет, что ожидает, что город "тщательно изучит наличие разумной причины при принятии своего решения".

Голуби "в принципе не являются вредителями", и не существует повышенного риска передачи патогенных микроорганизмов человеку, добавили в ведомстве.

Немецкая ассоциация защиты животных раскритиковала планы города, заявив, что они являются не только этически неприемлемыми, но и противоречащими принципам защиты животных.

"Мы шокированы тем, что городской совет решил убить голубей, несмотря на огромный протест и зная, что существуют более мягкие варианты регулирования популяции голубей. Мы не смиримся с этим", – заявила Уте Геберер, председатель Ассоциации защиты животных земли Гессен.

Ранее стало известно, что охотники в ЕС требуют, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приложила больше усилий для защиты фермеров от волков и ускорила текущий пересмотр статуса защиты хищников.

Напомним, в конце августа правительство Исландии объявило о возобновлении охоты на китов-финвалов, несмотря на беспокойство зоозащитников.