Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті та зміцнення ППО

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив ситуацію на полі бою і оборонну співпрацю, зокрема, для зміцнення Української ППО.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української системи ППО, а також збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА", – зазначив президент.

Він подякував Джастіну Трюдо за оборонну й фінансову підтримку з боку Канади і назвав багаторічну канадську програму допомоги "надзвичайно важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги".

Зеленський подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії та за ініціативу щодо створення міжнародної коаліції для повернення українських дітей, викрадених Росією.

"Обговорили наші спільні кроки для реалізації цієї ініціативи", – повідомив Зеленський.

Крім того, він подякував за рішення Канади допомогти Україні у фінансуванні другої черги будівництва музею Голодомору-геноциду та обговорив з Трюдо ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Канади 10 листопада оголосило про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб із Росії, які займаються поширенням кремлівської дезінформації та пропаганди.

Раніше у середу Зеленський поговорив із прем'єркою Італії про нові санкції проти РФ, а з президенткою Словаччини обговорив економічну співпрацю.