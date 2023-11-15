Зеленський і президентка Словаччини обговорили економічну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 листопада, провів телефонну розмову зі словацькою президенткою Зузаною Чапутовою.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).
В ході розмови Зеленський подякував Чапутовій за визнання прогресу України у переговорах про вступ до ЄС.
"Я високо ціную участь Словаччини у Формулі миру, зокрема участь її представника у зустрічі на Мальті", – зазначив він.
Під час розмови також обговорювались виклики енергетичній безпеці України та продовження українсько-словацької економічної співпраці.
Перед цим Зеленський говорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні про роботу над двосторонніми "гарантіями безпеки" і санкції проти РФ.
На початку листопада український президент проводив телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.