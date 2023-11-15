Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию на фронте и укрепление ПВО

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо обсудил ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество, в частности, для укрепления украинской ПВО.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, а также увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БпЛА", – отметил президент.

Он поблагодарил Джастина Трюдо за оборонную и финансовую поддержку со стороны Канады и назвал многолетнюю канадскую программу помощи "чрезвычайно важным сигналом для мира о неослабевающей поддержке Украины до ее победы".

Зеленский поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против России и за инициативу по созданию международной коалиции для возвращения украинских детей, похищенных Россией.

"Обсудили наши совместные шаги для реализации этой инициативы", – сообщил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил за решение Канады помочь Украине в финансировании второй очереди строительства музея Голодомора-геноцида и обсудил с Трюдо ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, Министерство иностранных дел Канады 10 ноября объявило о введении санкций против девяти физических и шести юридических лиц из России, которые занимаются распространением кремлевской дезинформации и пропаганды.

Ранее в среду Зеленский поговорил с премьером Италии о новых санкциях против РФ, а с президентом Словакии обсудил экономическое сотрудничество.