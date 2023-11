Новый глава МИД Британии Кэмерон приехал с первым зарубежным визитом в Киев

Новый глава Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон первый рабочий визит за границу на своей должности совершил в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании, совершил в Украину", – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что обсудил с новым главой британской дипломатии оружие для фронта, усиление ПВО, "защиту наших людей и критической инфраструктуры".

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT