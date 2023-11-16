Новый глава МИД Британии Кэмерон приехал с первым зарубежным визитом в Киев

Новый глава Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон первый рабочий визит за границу на своей должности совершил в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании, совершил в Украину", – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что обсудил с новым главой британской дипломатии оружие для фронта, усиление ПВО, "защиту наших людей и критической инфраструктуры".

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023

На встрече Зеленский отметил, что сейчас мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине, а "разделение фокуса не помогает". Он поблагодарил Британию за то, что она "всегда поддерживает Украину".

"Я хотел бы, чтобы мой первый визит был именно к вам. Лично я восхищаюсь силой и решимостью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и прежде всего – военную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Не только в этом году, но и в следующем году и столько, сколько потребуется", – заявил Дэвид Кэмерон.

Он добавил, у него были "некоторые разногласия" с экс-премьером Борисом Джонсоном, но его поддержка Украины – "это лучшая вещь".

Кэмерон заверил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине.

В ОПУ отдельно сообщили, что на встрече обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

Отдельное внимание уделили вопросам евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.

Напомним, в понедельник Лондон объявил об изменениях в составе правительства. В частности, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возглавил МИД, а его предшественник на этом посту Джеймс Клеверли перешел в Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, которая отметилась в последнее время противоречивыми заявлениями.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам, которые поздравили бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с назначением на должность главы британского МИД.

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