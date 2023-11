Кулеба зустрівся з Кемероном: Налаштовані працювати на перемогу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з новопризначеним очільником Міністерства закордонних справ Британії Девідом Кемероном, який з першим закордонним візитом на посаді прибув до Києва.

Про зустріч Кулеба повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", – прокоментував зустріч Кулеба.

Він додав, що Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.

