Кулеба зустрівся з Кемероном: Налаштовані працювати на перемогу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з новопризначеним очільником Міністерства закордонних справ Британії Девідом Кемероном, який з першим закордонним візитом на посаді прибув до Києва.

Про зустріч Кулеба повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", – прокоментував зустріч Кулеба.

Він додав, що Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.

Welcome to Ukraine, @David_Cameron!



Our talks at @MFA_Ukraine proved that Ukraine and the UK are determined to work together toward victory.



The UK remains steadfast in providing Ukraine with weapons, increasing their co-production, and ridding the Black Sea of Russian threats. pic.twitter.com/k3ZGNo3RcN — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 16, 2023

Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.

У понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС.

Читайте детально про його повернення у політику: Прем’єр закордонних справ: Британія змінює міністрів та повертає до влади Девіда Кемерона.