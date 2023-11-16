Кулеба зустрівся з Кемероном: Налаштовані працювати на перемогу
Четвер, 16 листопада 2023, 10:04
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з новопризначеним очільником Міністерства закордонних справ Британії Девідом Кемероном, який з першим закордонним візитом на посаді прибув до Києва.
Про зустріч Кулеба повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", – прокоментував зустріч Кулеба.
Він додав, що Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.
Welcome to Ukraine, @David_Cameron!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 16, 2023
Our talks at @MFA_Ukraine proved that Ukraine and the UK are determined to work together toward victory.
The UK remains steadfast in providing Ukraine with weapons, increasing their co-production, and ridding the Black Sea of Russian threats. pic.twitter.com/k3ZGNo3RcN
Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.
У понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС.
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