Кулеба встретился с Кэмероном: Настроены работать на победу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с новоназначенным главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который с первым зарубежным визитом в должности прибыл в Киев.

О встрече Кулеба сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Наши переговоры в Министерстве иностранных дел Украины показали, что Украина и Великобритания настроены работать вместе на победу", – прокомментировал встречу Кулеба.

Он добавил, что Великобритания остается непоколебимой в поставках Украине оружия, увеличении ее совместного производства и избавлении Черного моря от российской угрозы.

Welcome to Ukraine, @David_Cameron!



Our talks at @MFA_Ukraine proved that Ukraine and the UK are determined to work together toward victory.



The UK remains steadfast in providing Ukraine with weapons, increasing their co-production, and ridding the Black Sea of Russian threats. pic.twitter.com/k3ZGNo3RcN