У Кремлі назвали протизаконним рішення Чехії заморозити усі державні активи РФ

У Кремлі викликало "абсолютне здивування" рішення Чехії заморозити усі державні активи Росії на своїй території, таке рішення назвали протизаконним і пригрозили відповіддю.

Про це сказав російському агентству "Інтерфакс" прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Глибоко антиросійська позиція чеської влади, звичайно, викликає абсолютне здивування, ми категорично відкидаємо таку позицію, не приймаємо її. Зараз аналізуємо ситуацію", – сказав Пєсков журналістам у четвер.

Так він прокоментував інформацію про те, що уряд Чехії схвалив заморожування російської держвласності в країні, до санкційного списку внесено ФДУП "Росзагрансобственность", що управляє російськими об'єктами нерухомості за кордоном.

"Судячи з таких, на наше переконання, абсолютно протизаконних із погляду міжнародного права рішень, усі об'єкти, які можуть бути там у нашій власності, за винятком тих, які мають дипломатичний статус, звичайно, зараз під загрозою", – сказав речник.

На запитання, якою буде реакція Росії, він відповів: "Треба проаналізувати, що тут є у чехів тощо. Зрозуміло, у разі формалізації недружніх кроків, звичайно ж, можливу відповідь буде дано".

Слід зазначити, що уряд Чехії хоче домогтись ухвалення загальноєвропейського рішення про замороження державних активів Росії після того, як у середу ухвалив цей крок сам.