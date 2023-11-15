Чехія домагатиметься замороження державних активів Росії на рівні ЄС

Уряд Чехії хоче домогтись ухвалення загальноєвропейського рішення про замороження державних активів Росії після того, як у середу ухвалив цей крок сам.

Про це, як пише "Європейська правда", написав у Facebook чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.

За словами Фіали, рішення Чехії означає, що Російська Федерація не зможе розпоряджатися нерухомістю, що належить російським державним установам.

"Це майно не можна буде передати або продати. Банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно, не зможуть використовуватися Росією в будь-який спосіб", – додав чеський прем’єр.

"І ми будемо наполягати на європейській арені, щоб інші країни зробили подібні кроки", – наголосив він.

Як повідомлялось, уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Також він оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Крім того, країна має національний санкційний список проти Росії, до якого увійшли зокрема московський патріарх Кирил, російський олігарх Владімір Євтушенко та його син, а також головний ракетобудівник Росії Борис Обносов та його зять, який живе у Празі.