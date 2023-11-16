В Кремле назвали противозаконным решение Чехии заморозить все государственные активы РФ

В Кремле вызвало "абсолютное удивление" решение Чехии заморозить все государственные активы России на своей территории, такое решение назвали противозаконным и пригрозили ответом.

Об этом сказал российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

"Глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное удивление, мы категорически отвергаем такую позицию, не принимаем ее. Сейчас анализируем ситуацию", – сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство Чехии одобрило замораживание российской госсобственности в стране, в санкционный список внесено ФГУП "Росзагрансобственность", управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом.

"Судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", – сказал спикер.

На вопрос, какой будет реакция России, он ответил: "Надо проанализировать, что здесь есть у чехов и тому подобное. Разумеется, в случае формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан".

Следует отметить, правительство Чехии хочет добиться принятия общеевропейского решения о замораживании государственных активов России после того, как в среду приняло этот шаг само.