СМИ: Польша может присоединиться к прокуратуре ЕС, чтобы получить доступ к фондам

Адам Боднар, который может стать следующим министром юстиции польши, заявил, что Варшава сообщит Европейской прокуратуре (EPPO) о желании присоединиться к ней в первые недели после формирования нового правительства Дональда Туска, стремясь получить доступ к фондам ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал агентству Reuters.

Для Боднара, сенатора от "Гражданской коалиции", который, по данным польских СМИ, скорее всего, станет министром юстиции, вступление в EPPO является шагом доброй воли, который можно быстро реализовать, чтобы разблокировать миллиарды средств, замороженных ЕС из-за беспокойства относительно демократических стандартов в Польше.

"Есть планы присоединиться. Это будет сделано в первые недели работы правительства", – отметил он.

На просьбу прокомментировать сообщение о том, что он станет следующим министром юстиции, Боднар признал, что такие дискуссии ведутся, но отметил, что еще ничего не определено, и решение в руках у лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

Боднар, который в своей предыдущей роли Уполномоченного по правам человека был главным оппонентом судебной реформы от правящей партии "Право и справедливости" (ПиС), заявил, что для вступления в EPPO не потребуется подпись президента Дуды, который представляет ПиС.

"Для вступления в Европейскую прокуратуру нужно только письмо от премьер-министра. Затем Еврокомиссия отвечает в течение четырех месяцев", – указал он.

Боднар добавил, что надеется, что прокуроры EPPO приедут в Польшу и будут расследовать случаи возможного нецелевого использования средств ЕС в таких государственных учреждениях, как Национальный центр исследований и развития (NCBR).

Критики говорят, что польская прокуратура стала политизированной во времена министра юстиции Збигнева Зебро, который уходит в отставку, что делает ее вряд ли способной эффективно расследовать дела о возможных правонарушениях со стороны ПиС и ее союзников.

Ранее сообщалось, что Польша может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.