Wizz Air відновить рейси до Молдови

Лоукостер Wizz Air вирішив відновити з 14 грудня регулярні рейси до Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє TV8.

"Wizz Air повертається до Молдови. Авіакомпанія оголосила, що з грудня почне виконувати рейси за напрямками Кишинів – Рим, Кишинів – Мілан і Кишинів – Лондон", – сказав він.

За його словами, повернути Wizz Air до Молдови стало можливим завдяки постійним зусиллям влади щодо забезпечення нових міжнародних зв'язків та стимулювання економічного розвитку.

"Молдова – безпечний і привабливий напрямок. Тільки за останні 2 місяці в Міжнародному аеропорту Кишинева почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку", – переконаний Речан.

Прем'єр зазначив, що ті компанії, які вже працюють у Молдові, збільшили кількість рейсів і пропонують дедалі вигідніші ціни для пасажирів.

Раніше очільник уряду Молдови заявляв, що в угорської авіакомпанії Wizz Air не було причин для призупинення всіх рейсів до і з Кишинева.

Нагадаємо, 27 лютого 2023 року WizzAir повідомив, що з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. У заяві компанія уточнила, що ухвалила це рішення через безпекові ризики в повітряному просторі над Молдовою.