Wizz Air возобновит рейсы в Молдову

Лоукостер Wizz Air решил возобновить с 14 декабря регулярные рейсы в Молдову.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает TV8.

"Wizz Air возвращается в Молдову. Авиакомпания объявила, что с декабря начнет выполнять рейсы по направлениям Кишинев – Рим, Кишинев – Милан и Кишинев – Лондон", – сказал он.

По его словам, вернуть Wizz Air в Молдову стало возможным благодаря постоянным усилиям властей по обеспечению новых международных связей и стимулированию экономического развития.

"Молдова – безопасное и привлекательное направление. Только за последние два месяца в Международном аэропорту Кишинева начали работать новые авиакомпании с новыми рейсами в Тель-Авив, Афины и Баку", – убежден Речан.

Премьер отметил, что те компании, которые уже работают в Молдове, увеличили количество рейсов и предлагают все более выгодные цены для пассажиров.

Ранее глава правительства Молдовы заявлял, что у венгерской авиакомпании Wizz Air не было причин для приостановления всех рейсов в и из Кишинева.

Напомним, 27 февраля 2023 года WizzAir сообщил, что с 14 марта приостановит полеты из и в Кишинев. В заявлении компания уточнила, что приняла это решение из-за рисков безопасности в воздушном пространстве над Молдовой.