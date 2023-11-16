У Болгарії провалився вотум недовіри уряду через відсутність кворуму

Національні збори Болгарії не проголосували за вотум недовіри кабінету міністрів Ніколая Денкова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BTV.

Причиною провалу голосування стало те, що безпосередньо перед ним було відхилено пропозицію про відмову від винятку з санкцій щодо імпорту російської нафти. Після цього депутати партій ГЕРБ і ДПС залишили залу.

66 народних обранців проголосували на підтримку уряду, а 61 – проти. Болгарська соціалістична партія (БСП) вимагала переголосування пропозиції та перерви, під час якої депутати від ГЕРБ і ДПС повернулися б до зали.

Після відновлення засідання Георгій Свіленський з БСП повідомив, що його колеги з ГЕРБ і ДПС не повернулися, тому він запропонував завершити засідання і продовжити його завтра з переголосуванням.

Зрештою, спікер парламенту Розен Желязков перевірив кворум, але зареєструвалося лише 64 депутати. Через відсутність кворуму Желязков закрив засідання.

Вотум недовіри на тему "Оборона і безпека" подали парламентські групи "БСП за Болгарію", "Відродження" і "Є такий народ". На думку заявників, рішення уряду в секторі "Безпека" приймаються не відповідно до реальних потреб країни, а відповідно до зовнішніх політичних та економічних інтересів.

Дебати щодо другого вотуму недовіри тривали понад чотири години. Опозиція звинуватила уряд у тому, що він працює проти національної безпеки і служить іноземним інтересам, закуповуючи бронетранспортери і надаючи допомогу Україні.

"Рішення у сфері безпеки і оборони мотивовані не реальною турботою про народ і державу, а особистими політичними зобов'язаннями перед іноземними державами", – заявив Крістіан Вігенін з БСП.

Міністр оборони Тодор Тагарев звинуватив опонентів у тому, що дезінформаційна кампанія, яку вони проводять, сприяє зниженню обороноздатності країни.

За словами Кирила Петкова з "Продовжуємо зміни", "оборона, заснована на старих російських машинах, може викликати у декого ностальгію, але насправді їх нинішня реалізація та реальна бойова спроможність у багато разів гірша за технології, які купує болгарський уряд".

ГЄРБ і ДПС мовчали в залі, але висловили свою підтримку уряду в кулуарах парламенту.