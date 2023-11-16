В Болгарии провалился вотум недоверия правительству из-за отсутствия кворума

Национальное собрание Болгарии не проголосовало за вотум недоверия кабинету министров Николая Денкова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BTV.

Причиной провала голосования стало то, что непосредственно перед ним было отклонено предложение об отказе от исключения из санкций по импорту российской нефти. После этого депутаты партий ГЕРБ и ДПС покинули зал.

66 народных избранников проголосовали в поддержку правительства, а 61 – против. Болгарская социалистическая партия (БСП) требовала переголосования предложения и перерыва, во время которого депутаты от ГЕРБ и ДПС вернулись бы в зал.

После возобновления заседания Георгий Свиленский из БСП сообщил, что его коллеги из ГЕРБ и ДПС не вернулись, поэтому он предложил завершить заседание и продолжить его завтра с переголосованием.

В конце концов, спикер парламента Розен Желязков проверил кворум, но зарегистрировалось только 64 депутата. Из-за отсутствия кворума Желязков закрыл заседание.

Вотум недоверия на тему "Оборона и безопасность" подали парламентские группы "БСП за Болгарию", "Возрождение" и "Есть такой народ". По мнению заявителей, решения правительства в секторе "Безопасность" принимаются не в соответствии с реальными потребностями страны, а в соответствии с внешними политическими и экономическими интересами.

Дебаты по второму вотуму недоверия продолжались более четырех часов. Оппозиция обвинила правительство в том, что оно работает против национальной безопасности и служит иностранным интересам, закупая бронетранспортеры и оказывая помощь Украине.

"Решения в сфере безопасности и обороны мотивированы не реальной заботой о народе и государстве, а личными политическими обязательствами перед иностранными государствами", – заявил Кристиан Вигенин из БСП.

Министр обороны Тодор Тагарев обвинил оппонентов в том, что проводимая ими дезинформационная кампания способствует снижению обороноспособности страны.

По словам Кирилла Петкова из "Продолжаем перемены", "оборона, основанная на старых российских машинах, может вызывать у некоторых ностальгию, но на самом деле их нынешняя реализация и реальная боевая способность во много раз хуже технологий, которые покупает болгарское правительство".

ГЕРБ и ДПС молчали в зале, но выразили свою поддержку правительству в кулуарах парламента.