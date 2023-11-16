Шольц виступив за допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на необхідності підтримки українських міст, які не страждають від прямих російських атак.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час передачі автомобілів німецьким містом Тельтов його українському місту-побратиму Хотину, повідомляє Tagesschau.

Голова уряду ФРН зазначив, що Хотин змушений забезпечувати на третину більше людей, ніж до початку повномасштабної війни, зокрема через внутрішньо переміщених осіб в Україні.

"Наступного року Німеччина проведе міжнародну конференцію з питань відновлення України, але вона працюватиме тільки за наявності численних муніципальних партнерств між двома країнами, подібними до цієї", – зауважив Шольц.

Місто Тельтов, розташоване на південь від Берліна, передає Хотину різноманітні транспортні засоби на загальну суму майже 200 тисяч євро, включно з пожежною машиною, автобусом та вантажним автомобілем.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна в Україні, яку веде РФ, не буде забута попри надії глави Кремля Владіміра Путіна.

Перед цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розвіяла сподівання Путіна на скорочення підтримки України з боку ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, напередодні міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив плани нової допомоги Німеччини Україні на суму щонайменше 8 мільярдів євро наступного року.