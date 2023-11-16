Шольц выступил за помощь внутренне перемещенным лицам в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил необходимость поддержки украинских городов, которые не страдают от прямых российских атак.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время передачи автомобилей немецким городом Тельтов его украинскому городу-побратиму Хотину, сообщает Tagesschau.

Глава правительства ФРГ отметил, что Хотин вынужден обеспечивать на треть больше людей, чем до начала полномасштабной войны, в частности из-за внутренне перемещенных лиц в Украине.

"В следующем году Германия проведет международную конференцию по вопросам восстановления Украины, но она будет работать только при наличии многочисленных муниципальных партнерств между двумя странами, подобными этой", – отметил Шольц.

Город Тельтов, расположенный к югу от Берлина, передает Хотину различные транспортные средства на общую сумму почти 200 тысяч евро, включая пожарную машину, автобус и грузовой автомобиль.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война в Украине, которую ведет РФ, не будет забыта несмотря на надежды главы Кремля Владимира Путина.

Перед этим глава МИД Германии Анналена Бербок развеяла надежды Путина на сокращение поддержки Украины со стороны ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, накануне министр обороны Борис Писториус подтвердил планы новой помощи Германии Украине на сумму не менее 8 миллиардов евро в следующем году.