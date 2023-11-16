Боррель: Ізраїль не повинен піддаватися люті

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном після відвідин кібуцу Беері, який зазнав нападу ХАМАС 7 жовтня, повідомляє AFP.

"Я розумію вашу лють, але дозвольте мені попросити вас не піддаватися їй. Я думаю, що це те, що можуть сказати вам найкращі друзі Ізраїлю", – зазначив Боррель.

Високий представник Євросоюзу підкреслив солідарність ЄС з Ізраїлем та право країни захищати себе в рамках міжнародного права.

"Але одна справа – захищати Ізраїль, а інша – піклуватися про людей, які цього потребують. І саме тому ЄС, разом з підтримкою права на захист Ізраїлю, також просить про гуманітарну допомогу, про їжу, воду, паливо, захист (для людей в Газі)", – додав Боррель.

Він також закликав до негайного і безумовного звільнення заручників, викрадених під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок підкреслив, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу"

Держсекретар США Ентоні Блінкен також попередив, що Ізраїль не може знову окупувати Газу після закінчення війни з ХАМАС.