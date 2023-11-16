Боррель: Израиль не должен поддаваться ярости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном после посещения кибуца Беэри, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября, сообщает AFP.

"Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться ей. Я думаю, что это то, что могут сказать вам лучшие друзья Израиля", – отметил Боррель.

Высокий представитель Евросоюза подчеркнул солидарность ЕС с Израилем и право страны защищать себя в рамках международного права.

"Но одно дело – защищать Израиль, а другое – заботиться о людях, которые в этом нуждаются. И именно поэтому ЕС, вместе с поддержкой права на защиту Израиля, также просит о гуманитарной помощи, о еде, воде, топливе, защите (для людей в Газе)", – добавил Боррель.

Он также призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников, похищенных во время нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: оккупация Газы была бы "большой ошибкой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период". Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник подчеркнул, что Израиль не может оставаться в Газе после войны. По его словам, "палестинские власти должны вернуться в Газу"

Госсекретарь США Энтони Блинкен также предупредил, что Израиль не может снова оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.