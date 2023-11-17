Президент Австрии успокоил общественность после "нападения" пса Майи Санду

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен в пятницу прокомментировал инцидент накануне, когда его укусил за палец пес Кодруц, который живет в администрации президента Молдовы Майи Санду.

Об этом Ван дер Беллен сказал в распространенном в соцсетях видео, сообщает "Европейская правда".

"Моя первая встреча с Кодруцем, "первой собакой" Молдовы, вызвала большой резонанс. Все мои знакомые знают, что я просто обожаю собак и могу понять его волнение: он нервничал из-за большого количества людей вокруг. Все не так уж и плохо", – отметил президент Австрии.

Meine Begegnung mit Codruț, dem „First Dog“ der Republik Moldau, hat für etwas Aufsehen gesorgt. Alles halb so wild. 😉 Viel wichtiger ist: Die Gespräche, die ich mit Präsidentin @sandumaiamd u.a. in Moldau geführt habe, waren sehr gut. (vdb) pic.twitter.com/Rn8HM7vpod November 17, 2023

Он подчеркнул, что гораздо важнее были его переговоры с Майей Санду и другими молдавскими чиновниками и деятелями, во время которых он подтвердил поддержку европейской перспективы Молдовы.

"В последний день визита в Молдову я подарил президенту Майе Санду небольшую игрушку для Кодруца. За добрую дружбу!", – добавил Ван дер Беллен.

Напомним, во время визита в Молдову президент Австрии Александр Ван дер Беллен пострадал от собаки молдавского лидера Майи Санду по кличке Кодруц.

Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, который живет в администрации президента Молдовы. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате Кодруц потерял лапу.

Летом этого года ЕП рассказывала о псе семьи президента США Командоре, который стал причиной как минимум десяти инцидентов с участием спецагентов, которые обеспечивают охрану первых лиц в США.